Трутнев заявил, что дамба в Уссурийске разрушилась из-за неработающего шлюза

Вице-премьер также призвал правоохранительные органы разобраться в качестве работ по ее строительству

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Одной из причин разрушения дамбы в микрорайоне Уссурийска "Семь ветров" стал неработающий шлюз-регулятор. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, открывая во Владивостоке совещание о ликвидации последствий природных катаклизмов.

"Вот есть дамба. Но только она разрушена, и через нее прошла вода. Но ведь кто-то эту дамбу проектировал. Сейчас говорят, что она проектировалась на другие отметки. Может быть, и на другие отметки. Но там в этой дамбе стоит шлюз-регулятор, который должен был год назад быть приведен в рабочее состояние. А он не приведен в рабочее состояние. Это одна из причин разрушения дамбы", - сказал полпред.

Он добавил, что уже поставил задачу профильным ведомствам и министерствам провести анализ последних паводков в Приморском крае и предложить меры по предупреждению подобных ЧС и минимизации последствий. Кроме того, Трутнев подверг критике руководство Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Так, агентство, по его словам, не принимало участие в разработке законопроекта о передаче полномочий по расчистке русел рек на региональный уровень, что позволило бы регионам самостоятельно и планово заниматься этой проблемой круглый год, а не только в рамках режима ЧС, как это происходит сегодня. "Проект закона уже готов, мы его, естественно, поддержим. Но я сегодня уже говорил об ответственности Росводресурсов - это их закон. Это закон, которым должны заниматься с точки зрения регулирования Росводресурсы. <…> И то, что сегодня они мне ответили на совещании, что они согласовали законопроект, подготовленный МЧС, я вам честно скажу, это безобразие", - сказал Трутнев.

Вице-премьер также призвал правоохранительные органы разобраться в качестве работ по строительству дамбы.

"Я еще попросил правоохранительные органы, чтобы они разобрались <…>. На дамбу, которая у нас уплыла в Уссурийске, было выделено 300 млрд рублей. Работы велись почему-то с огромным отставанием от графика. Не совсем понятно, почему деньги выделяются, дамбы ремонтируются, а потом они плывут. К мостам относится тоже самое", - сказал Трутнев журналистам после совещания о ликвидации последствий природных катаклизмов.

Трутнев пообещал выделить технику для расчистки русел рек по просьбе главы Приморского края Олега Кожемяко.

"Первые деньги мы выделили за счет программы развития Дальнего Востока через два дня после того, как все началось. <…> Далее сейчас Олег Николаевич [Кожемяко] говорит, что объем необходимой помощи превысит 7,3 млрд [рублей]. Получим расчет и будем принимать решение. Я уверен, что определенную помощь Приморье в любом случае еще получит, мы сейчас говорили - я уже задавал вопрос Олегу Николаевичу, чем надо помочь, он сказал, что необходимо помочь с техникой для расчистки русла рек. Будем помогать", - сказал Трутнев.

Полпред также уточнил, что региону было выделено 340 млн рублей.

В начале августа в Уссурийске из-за частичного разрушения дамбы в микрорайоне "Семь ветров" были подтоплены семь многоквартирных домов и один детский сад. Спасатели эвакуировали 212 жителей микрорайона. Дамбу возводят для защиты этой территории от наводнений. Объект еще не введен в эксплуатацию, это планировалось сделать осенью.