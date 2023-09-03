Кожемяко сообщил, что режим ЧС в Приморье будет действовать еще минимум два месяца

В регионе свыше 120 жилых домов и почти 700 придомовых территорий остаются подтопленными

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в Приморском крае будет действовать еще не менее двух месяцев, заявил журналистам губернатор края Олег Кожемяко. По его словам, это минимальный срок для завершения первоочередных работ по восстановлению.

"У нас еще не со всех населенных пунктов сошла вода, не со всех подстанций. Есть населенные пункты, к которым затруднен проезд, где-то его еще и нет. В некоторых населенных пунктах электроснабжение подается через дизель-генераторы. Поэтому сейчас говорить о снятии режима ЧС как минимум преждевременно. Потребуется на это, с тем, чтобы завершить все рекреационные работы, как минимум два месяца. Это минимальный срок после таких последствий масштабных и значимых для всей территории края", - сказал Кожемяко.

По данным на воскресенье, свыше 120 жилых домов и почти 700 придомовых территорий остаются подтопленными на территории Приморского края. Нарушено транспортное сообщение с 18 населенными пунктами. В 6 пунктах временного размещения остаются 179 человек, в том числе 33 ребенка.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в Приморском крае был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.