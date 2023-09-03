В Хакасии арестовали министра транспорта за получение взятки

Его заключили под стражу на два месяца

ТАСС, 3 сентября. Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасии Дмитрий Василиади заключен под стражу на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"Абаканским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 1 ноября 2023 года, в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия Василиади Дмитрия Пантелеевича", - говорится в сообщении.

Министру предъявлено обвинение по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).