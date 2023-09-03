В Ярославской области мужчина пытался взорвать супругу, с которой разводился

Женщина не пострадала, но травмы получили три посторонних человека

ТАСС, 3 сентября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Ярославской области, который подозревается в покушении на убийство супруги. Мужчина пытался взорвать ее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, 47-летний мужчина находится в процессе развода и, как полагает следствие, предпринял попытку убить супругу. По версии следствия, с этой целью 2 сентября в одном из домов в деревне Никульское Большесельского района он привел в действие неустановленное устройство с поражающими свойствами, в результате чего пострадали три посторонних человека - двое мужчин и женщина. Их госпитализировали. Супруга подозреваемого не пострадала, добавили в СУ СК России.

В пресс-службе регионального управления МВД добавили, что фигурант скрылся с места преступления. "Незамедлительно был введен план "Перехват", в ходе которого сотрудниками ГИБДД МО МВД России "Тутаевский" по горячим следам фигурант задержан, ему предъявлено обвинение", - добавили в УМВД.