В Петербурге задержали пять человек по подозрению в похищении 17-летнего подростка

По данным полиции, у него вымогали 50 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Петербургская полиция задержала группу из пятерых молодых людей, которые подозреваются в похищении 17-летнего подростка во Всеволожском районе Ленобласти и вымогательстве у него денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением в полицию в ночь на 1 сентября обратилась 44-летняя жительница Кудрова. Она рассказала, что 17 августа ее 17-летнего сына знакомый посадил в автомобиль, где уже находились водитель и неизвестные в балаклавах. "Под надуманным предлогом о якобы противоправной деятельности ее сына и нераспространения этой информации злоумышленники начали вымогать у него 50 тыс. рублей. Находясь под их давлением, подросток снял 49 тыс. рублей через банкомат и передал неизвестным", - говорится в сообщении.

После этого потерпевшего отвезли на парковку дома №1 по Ленинградской улице и высадили. Насилие в отношении подростка не применяли.

В течение трех дней полиция установила и задержала злоумышленников: организатора похищения - 19-летнего студента техникума, 18-летнего жителя поселка Парголово, 18-летнего неработающего жителя Московского района Санкт-Петербурга и двух студентов средних учебных заведений 18 и 19 лет.

"В ходе осмотра иномарки полицейские обнаружили и изъяли наручники, черную балаклаву, поясную кобуру с перцовым баллончиком, страйкбольный пистолет, тактические перчатки и экипировку. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ "Похищение человека" и части 2 статьи 163 УК РФ "Вымогательство", - отмечается в сообщении.