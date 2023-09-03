В Хасеке трое военнослужащих ВС Сирии погибли в стычке с бойцами протурецких формирований

Инцидент произошел в одной из деревень в районе населенного пункта Телль-Тамер

БЕЙРУТ, 3 сентября. /ТАСС/. Несколько бойцов поддерживаемых Турцией формирований вооруженной сирийской оппозиции проникли на позицию сирийской армии в провинции Хасеке (расположена на северо-востоке арабской республики). Об этом сообщила сирийская газета Al Watan.

По ее сведениям, инцидент произошел в одной из деревень в районе населенного пункта Телль-Тамер. В ходе стычки, как утверждается, трое сирийских военнослужащих погибли. Отмечается, что военным удалось восстановить контроль над позицией.

Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. В этих городах и районах присутствуют протурецкие формирования вооруженной сирийской оппозиции.