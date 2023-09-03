3 сентября, 15:41

В Татарстане при падении мотодельтаплана пострадал пилот

Прокуратура начала проверку

ТАСС, 3 сентября. Камская транспортная прокуратура начала проверку после падения мотодельтаплана на территории аэродрома в Татарстане. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"Камская транспортная прокуратура проверит обстоятельства, в том числе законность осуществления полета и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 3 сентября около 07:10 вблизи аэродрома у поселка Сарманово упал мотодельтаплан без опознавательных знаков. Пилот 1949 года рождения с травмами доставлен в Сармановскую ЦРБ. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На место падения выезжала следственно-оперативная группа ОМВД России по Сармановскому району Республики Татарстан. 

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