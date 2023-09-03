В Видном подросток умер во время тренировки по боксу

Следователи возбудили дело

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Подросток умер во время тренировки по боксу в Видном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК.

"Следователем следственного отдела по городу Видное ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка во время тренировки по боксу (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 сентября погибший, находясь на территории стадиона в Видном, совершая тренировочный процесс с использованием средств защиты, вступил в спарринг с другим подростком. Отрабатывая боксерские навыки и ударную технику, не получив повреждений, подросток потерял равновесие и опрокинулся спиной на металлический забор, после чего упал на искусственное покрытие беговой дорожки, где умер, не приходя в сознание.

В подмосковной прокуратуре сообщили ТАСС, что происшествие случилось на стадионе "Металлург".

"В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства", - сказали в прокуратуре.