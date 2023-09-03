CNN: в США на фестивале Burning Man погиб посетитель

Управление шерифа Блэк-Рок-Сити не уточнило причину его смерти

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Участник фестиваля Burning Man в Неваде, где десятки тысяч человек застряли на площадке мероприятия из-за дождей, погиб при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает телеканал CNN.

Фестиваль музыки и искусств Burning Man проходит рядом с городом Блэк-Рок-Сити, в пустынной части Невады, с 28 августа по 5 сентября. В пятницу там начались сильные дожди, выпало уже около 30 мм осадков. На протяжении дня в воскресенье дождь, как ожидается, продолжится. В результате уже вторые сутки ведущие из города шоссе закрыты, не работает аэропорт. Температура при этом опускается до 9 градусов Цельсия, а многие прибывшие на фестиваль гости расположились в палатках.

Управление шерифа Блэк-Рок-Сити не уточняет, от чего умер посетитель фестиваля и связана ли его смерть с ухудшением погоды.

Некоторые посетители пытаются покинуть место проведения мероприятия пешком, но для этого им предстоит преодолеть по грязи - в некоторых местах, по словам очевидцев, она доходит до колена - около 10 км. Организаторы фестиваля рекомендуют оставаться на месте и экономить еду, топливо и горючее.