3 сентября, 16:21

СМИ: в ДР Конго при атаке на доставлявшую золото автоколонну убили четырех человек

По данным Actualite, еще трое получили ранения

ПРЕТОРИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Четыре человека, включая двух китайских специалистов, убиты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) при нападении группы неизвестных на колонну автомобилей, перевозивших партию золота, добытого на одной из шахт в провинции Южное Киву. Об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite.

Атака была совершена в минувшую пятницу в районе поселка Нгулула, отмечает он. Наряду с убитыми еще три человека получили пулевые ранения. Среди них - китайский специалист.

Нападавшим удалось захватить партию золота и скрыться. Ведется их поиск. 

Теги:
Конго (ДРК)
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