3 сентября, 17:37
Военная операция на Украине

В Запорожской области участковая избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ

Иван Скиртач/ ТАСС, архив
© Иван Скиртач/ ТАСС, архив

Члены комиссий продолжили работу, сообщила председатель избиркома региона Галина Катющенко

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Члены участковой избирательной комиссии, работавшие у села Очеретоватое в Токмакском районе Запорожской области, попали под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

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"Сегодня под обстрел попала участковая избирательная комиссия, которая работала у села Очеретоватое. Этот населенный пункт находится в трех километрах от линии боевого соприкосновения. Но члены участковых избирательных комиссий продолжили работу и благодаря их мужеству избиратели проголосовали", - сказала Катющенко. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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