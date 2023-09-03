В Запорожской области участковая избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ

Члены комиссий продолжили работу, сообщила председатель избиркома региона Галина Катющенко

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Члены участковой избирательной комиссии, работавшие у села Очеретоватое в Токмакском районе Запорожской области, попали под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"Сегодня под обстрел попала участковая избирательная комиссия, которая работала у села Очеретоватое. Этот населенный пункт находится в трех километрах от линии боевого соприкосновения. Но члены участковых избирательных комиссий продолжили работу и благодаря их мужеству избиратели проголосовали", - сказала Катющенко.