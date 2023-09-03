В Кирове после пожара в гаражном боксе госпитализировали трех человек

К тушению возгорания привлекли шесть пожарных расчетов

КИРОВ, 3 сентября. /ТАСС/. После пожара в гаражном боксе на улице Металлистов в Кирове с ожогами госпитализировали трех человек. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"3 сентября в 18:01 произошел пожар в гаражном боксе по адресу: Киров, улица Металлистов, дом №3. В результате пожара сгорели хранившиеся в производственно-складском помещении лакокрасочные материалы на площади 50 кв. м, закоптились стены изнутри. По оперативным данным погибших нет, три человека госпитализированы с ожогами", - говорится в сообщении.

Открытое горение ликвидировали. На тушение пожара привлекались шесть пожарных расчетов. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.