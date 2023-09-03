Полиция провела беседу со школьницами, причастными к инциденту с Вечным огнем в Чебаркуле

В соцсетях появилось фото, на котором подростки что-то жарят на Вечном огне

ЧЕЛЯБИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Чебаркульские полицейские проверили информацию из соцсети о возможной причастности двух школьниц к противоправному деянию в Парке Победы. Они установили несовершеннолетних и провели с ними профилактическую беседу, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

"В одном из чебаркульских сообществ в социальной сети был размещен пост с фотографией двух девочек-подростков около Вечного огня в Парке Победы с текстовым сопровождением: "Стыдно! Родители, примите меры!". Сотрудники полиции проверили сведения и провели работу по установлению всех обстоятельств. Стражи порядка выяснили, что у Вечного огня действительно находились две несовершеннолетние девочки, которые на замечания прохожих не реагировали", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях распространили фотографию, на котором несовершеннолетние, предположительно, что-то жарят на Вечном огне. "Инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России "Чебаркульский" установили личности обеих школьниц 11 и 12 лет и адреса их проживания. Ранее дети в поле зрения правоохранительных органов не попадали, семьи на учетах в органах соцзащиты населения не состоят", - добавили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что инспекторы связались с законными представителями девочек и пригласили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "С юными жительницами Чебаркуля и их родителями полицейские провели профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения и с разъяснением правил поведения в общественных местах. В отношении законных представителей также собраны материалы по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", которые будут переданы на рассмотрение и для принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних", - резюмировали в ГУ МВД по региону.