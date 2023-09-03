3 сентября, 19:11

Под Ростовом неизвестный стрелял из травматического оружия в участника СВО

Возбудили дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Неизвестный стрелял в участника специальной военной операции из травматического оружия в Батайске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"В полицию Батайска поступило сообщение о том, что в парке имени В. И. Ленина возле кафе "Клевер" в ходе конфликта неизвестный произвел 12 выстрелов в своего оппонента из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Потерпевший от медицинской помощи отказался", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области журналистам уточнили, что инцидент произошел ночью 3 сентября. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, мужчина, на которого совершили нападение, является участником СВО, возбудили уголовное дело. "Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону", - уточнил Голубев.

В полиции добавили, что правоохранители устанавливают личность стрелявшего и организовали его поиск.

Ранее в местных СМИ сообщалось о том, что около кафе в Батайске члены группы одной из национальных диаспор избили участника СВО и стреляли в него из травматического оружия за то, что он является ветераном боевых действий и участником спецоперации. 

Теги:
РоссияРостовская область
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