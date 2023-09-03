Полиция начала проверку после того, как неизвестные обокрали квартиру Рутберг

В правоохранительные органы обратился сын народной артистки

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после того, как неизвестные проникли в квартиру народной артистки России Юлии Рутберг в центре Москвы и украли оттуда ценные вещи и деньги. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Неизвестные злоумышленники взломали замок в квартире артистки Юлии Рутберг на площади Смоленской-Сенной, проникли в квартиру, откуда похитили деньги и драгоценности. Предварительно, речь идет о нескольких миллионах рублей. По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в полицию с заявлением обратился сын артистки. "Заявитель отметил, что в момент происшествия дома никого не было. Сама Рутберг находится в Иркутске", - добавил представитель правоохранительных органов.

Юлии Рутберг - российская актриса, народная артистка России. С 1988 года является актрисой театра имени Евгения Вахтангова. Рутберг снималась в фильмах "Похороны Сталина", "Старые молодые люди", "Расстанемся, пока хорошие" и других.