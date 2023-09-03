В Ярославской области в результате взрыва пострадали настоятель храма и глава поселения

По данным следствия, мужчина пытался взорвать жену, с которой разводился, она не пострадала, но госпитализировали троих посторонних человек

ТАСС, 3 сентября. Настоятель Крестовоздвиженского храма в селе Шельшедом Большесельского района, священник Дмитрий Туляков и глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков пострадали после того, как мужчина привел в действие взрывное устройство в деревне Никульское Ярославской области. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Переславской епархии отец Сергий Савенков.

"Действительно, в числе пострадавших оказались настоятель Крестовоздвиженского храма, священник Дмитрий Туляков и глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков. Со слов отца Дмитрия Тулякова мы знаем, что ему удалось отбросить устройство и оно взорвалось, причинив минимальный ущерб", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе регионального следственного управления СК России сообщили ТАСС, что 47-летний мужчина, находясь в процессе развода, предпринял попытку убить супругу, полагает следствие. С этой целью 2 сентября в одном из домов в деревне Никульское Большесельского района он привел в действие неустановленное устройство с поражающими свойствами, в результате чего пострадали три посторонних человека - двое мужчин и женщина. Они были госпитализированы. Супруга подозреваемого не пострадала, добавили в СУ СК России.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, фигурант скрылся с места преступления, но вскоре его задержали.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".