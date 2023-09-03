В Оттаве в результате стрельбы погибли два человека

Инцидент произошел рядом с конференц-центром, где проходила свадьба, сообщает телеканал CTV

ОТТАВА, 3 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и шесть получили ранения в результате стрельбы на свадьбе в южной части Оттавы. Об этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу рядом с конференц-центром, где проходила свадьба. Погибшие и пострадавшие были гостями мероприятия. По словам очевидцев, они слышали от 20 до 25 выстрелов.

По факту стрельбы пока никто не задержан. Полиция изучает видеозаписи с камер наблюдения, а также просит возможных свидетелей обратиться в правоохранительные органы.