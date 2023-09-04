В Новгородской области в ДТП на трассе М-10 "Россия" погибли два человека

Еще двое пострадали

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и еще два пострадали в аварии, которая произошла на 383 км трассы М-10 "Россия" в Валдайском районе Новгородской области, сообщили в Telegram-канале управления ГИБДД по Новгородской области.

"Сегодня в 21:20 мск на 383 км ФАД М-10 "Россия" вблизи деревни Добывалово (Валдайский район) водитель, молодой человек 2001 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигаясь со стороны города Санкт-Петербург в сторону города Москва, при выполнении маневра обгона по обочине совершил наезд на стоящий (из-за технической неисправности) грузовой а/м "Газон-Некст", - сказано в сообщении. - В результате ДТП водитель и пассажир левого заднего сиденья (молодой человек 2000 года рождения) скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи; пассажиры правого переднего и правого заднего сиденья, мужчины (данные устанавливаются), с травмами различной степени тяжести госпитализированы в клиническую больницу №122 города Валдай".

По данным управления ГИБДД, в момент аварии в автомобиле ВАЗ находилось четыре человека - водитель и три пассажира.

Областная прокуратура организовала проверку по факту ДТП. "Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", - говорится в сообщении областной прокуратуры в Telegram-канале.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.