В Видном произошел пожар на складе лакокрасочных изделий

Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Склад на площади 1,2 тыс. кв. м загорелся в городе Видном в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара составляет 1 200 кв. м, пожар локализован. Данные о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Московской области рассказали ТАСС, что возгорание произошло в воскресенье, 3 сентября, около 23:30 в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий. "В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в надзорном ведомстве.

Позже стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение на складе.