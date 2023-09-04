3 сентября, 22:26

В Подмосковье при столкновении микроавтобуса и грузовика погиб человек

Еще семеро пострадали

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и еще семеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 22:00 (3 сентября) на 2-м км автодороги Заболотье - Авдотьино произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительное информации, водитель, управляя микроавтобусом марки Renault, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП один человек погиб, семеро получили телесные повреждения, госпитализированы", - говорится в сообщении. 

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