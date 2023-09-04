МО РФ сообщило об уничтожении украинских БПЛА над Курской областью и Черным морем у Крыма

Киев пытался атаковать объекты России двумя беспилотниками

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) над Черным морем вблизи Крыма и над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, попытка Киева совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам России была пресечена в понедельник, 4 сентября, около 01:00 мск.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.