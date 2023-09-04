3 сентября, 22:52,
обновлено 3 сентября, 23:01
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении украинских БПЛА над Курской областью и Черным морем у Крыма

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Киев пытался атаковать объекты России двумя беспилотниками

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) над Черным морем вблизи Крыма и над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

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По данным министерства, попытка Киева совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам России была пресечена в понедельник, 4 сентября, около 01:00 мск.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области", - сказали в ведомстве. 

Теги:
РоссияКрымКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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