Французский режиссер Матьё Кассовиц пострадал в аварии на автодроме

Пострадавшего госпитализировали, сообщает телеканал BFM

ТАСС, 4 сентября. Режиссер Матьё Кассовиц получил серьезные травмы, попав на своем мотоцикле в аварию на автодроме в центральной части Франции. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник.

По его данным, Кассовиц был доставлен в больницу. Жизни режиссера ничто не угрожает. Другие подробности происшествия не приводятся.

Кассовиц является обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Ненависть" (La haine, 1995). Картина также была удостоена премии "Сезар" в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший монтаж".