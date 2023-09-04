В трех районах Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за дождя и ветра

Местами прогнозируется ветер до 30 м/с

ТАСС, 4 сентября. Спасатели из-за неблагоприятных погодных условий объявили экстренное предупреждение на территории Ольского, Омсукчанского и Северо-Эвенского муниципальных образований, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 4 сентября", - сообщили в центре.

В перечисленных районах с ночи идет сильный дождь, дует штормовой ветер. Местами прогнозируется ветер до 30 м/с. Возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе ЖКХ и объектов жизнеобеспечения, обрушения и деформация слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Также ожидается размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов.