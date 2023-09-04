В Приморье число отрезанных от дорог населенных пунктов снизилось вдвое

Их количество сократилось с 38 до 16

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Число отрезанных от дорожного сообщения из-за паводка населенных пунктов в Приморском крае за выходные сократилось с 38 до 16. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства по делам ГО и ЧС.

"В шести муниципальных образованиях отрезаны 16 населенных пунктов. Речь о селах в Ольгинском, Красноармейском, Партизанском, Яковлевском, Чугуевском и Дальнереческом муниципальных и городских округах. Всего подтоплено 52 участка дорог", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на территории 10 муниципальных образований Приморья остаются подтопленными 119 жилых домов, из которых 32 - многоквартирные. Подтопленными также остаются 582 придомовые территории.

На прошлой неделе превышение месячной нормы осадков зафиксировано в Дальнегорском городском округе, в Ольгинском муниципальном округе, во Владивостоке и Хасанском округе. Больше половины месячной нормы осадков со среды выпало еще в пяти районах края.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.