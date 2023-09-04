Рейсы между Сахалином и Кунаширом задержали из-за непогоды

На территории аэропорта Южно-Курильска наблюдается туман

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Авиарейсы на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир) задержаны на сутки из-за непогоды на Курильских островах, сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям", - отметили там.

По данным аэропорта, самолет до Южно-Курильска должен был вылететь из Южно-Сахалинска 3 сентября в послеобеденное время. Однако из-за сильной туманности на Кунашире рейс пришлось перенести на 15:30 (07:30 мск) 4 сентября. В связи с этим задержан и обратный рейс. Сейчас на территории аэропорта Южно-Курильска сохраняется туман.

Информация о количестве ожидающих пассажиров не уточняется. Остальные рейсы в аэропорту Южно-Сахалинска выполняются по расписанию.