В Приморье восстановили проезд в самом пострадавшем от паводка районе

Речь идет о Хасанском муниципальном округе

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Дорожное сообщение и жизнеобеспечение всех населенных пунктов Хасанского муниципального округа Приморского края восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Сегодня доступ есть ко всем селам, хотя и не везде проезд комфортен. Так, непростой путь остается в Безверхово и на Рязановку. Но в целом транспортная доступность обеспечена. При этом работы по восстановлению дорог по всему округу продолжаются", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что также восстановлены системы жизнеобеспечения края, хотя в некоторых районах электроэнергия пока поступает по временной схеме или от генераторов. Там, где сегодня нет обычного доступа к питьевой воде, ее подвозят. В последнем работающем пункте временного размещения уже в субботу, 2 сентября, никто не ночевал, кроме спасателей.

Хасанский муниципальный округ в среду, 30 августа, сильнее всего пострадал от удара циклона, который принес в район более 200 мм осадков. В крупном населенном пункте Барабаш было подтоплено около 200 домов. Из-за размытия дорог прибрежные населенные пункты округа оказались отрезаны от дорожного сообщения.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа, в регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб оценивается в 7 млрд рублей.