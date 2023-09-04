В Хабаровском крае за выходные потушили лесные пожары на 2,2 тыс. га

К ликвидации огня привлекли свыше 150 человек, задействовали 4 единицы техники, один вертолет Ми-8

ХАБАРОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае потушили природные возгорания на общей площади около 2,2 тыс. га за выходные. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края <...> ликвидировано 4 пожара на 2 250 га", - говорится в сообщении.

Сейчас в крае тушат два очага на общей площади 135 га. Они расположены в районе имени Полины Осипенко и в Нанайском районе, оба возникли от гроз. В Нанайском районе загорелись земли нацпарка "Анюйский", огнем охвачены 100 га, уточнили ТАСС в министерстве.

К борьбе с пожарами привлечено свыше 150 человек, задействовано 4 единицы техники, один вертолет Ми-8.

С начала пожароопасного сезона в крае произошло 778 пожаров на общей площади более 923 тыс. га. В крае действует региональный режим ЧС, вводился межрегиональный режим. До 21 сентября продлен запрет на посещение лесов. Жителей попросили соблюдать правила пожарной безопасности и не выходить в леса. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для физлиц - до 60 тыс. рублей, а для юрлиц - до 2 млн рублей.