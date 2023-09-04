В населенных пунктах Хабаровского края зафиксировали подтопления из-за паводка

Под водой оказались участки дорог, придомовые территории, земельные наделы

ХАБАРОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Подъем уровня воды в реках в Хабаровском крае привел к подтоплениям в семи городах и поселениях региона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Хабаровском крае из-за разлива рек подтоплены пять участков внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Гайтер Комсомольского района и Видное, Кедрово, Кукелево, Забайкальское Вяземского района. Также в зоне паводка находятся дачные участки на островной территории Хабаровска. На островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный подтоплены 49 земельных наделов, а также из-за многочисленных проток есть сложности в подходе к другим участкам", - говорится в сообщении. Повышение уровня воды в Уссури привело к подтоплению двух придомовых территорий в Видном.

За сутки в городе Бикине освободились от воды пять приусадебных участков, остаются подтопленными девять. Там подтопления произошли в результате схода дождевых стоков и подъема грунтовых вод после осадков. В городе дежурят две группы спасателей, в случае необходимости они готовы оказать помощь населению.

По данным специалистов Дальневосточного гидрометцентра, в связи с прошедшими в регионе дождями подъема уровня воды ожидают на реках в южных районах, это - Бикин, Подхоренок, Хор, Матай, Манома. Отметки неблагоприятного явления и выше могут быть у сел Долми, Дормидонтовка и Звеньевое. До опасного уровня вода поднимется на всем протяжении реки Уссури на участке от села Лончаково до села Новосоветское.