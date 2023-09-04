На юге Сахалина пострадавшим от затопления начали выдавать стройматериалы

Жители Анивского района получат половые и обрезные доски, брус, линолеум, половой утеплитель и другое

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Жители Анивского района на юге Сахалина, помимо материальной помощи, начали получать бесплатные строительные материалы для восстановления своих домов, пострадавших в результате затопления во время циклона. Об этом сообщила журналистам мэр муниципалитета Светлана Швец.

"Стройматериалы предоставляются бесплатно для аварийно-восстановительных работ в подтопленных домах из резервного областного фонда по распоряжению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко", - рассказала глава района. По ее словам, население получает половые и обрезные доски, брус, линолеум, половой утеплитель, фанеру, гвозди, древесно-стружечную плиту (ДСП) и ориентированно-стружечную плиту (ОСБ).

По информации Швец, режим ЧС на территории муниципалитета снят, но работы по ликвидации последствий продолжаются. В районе приступили к восстановлению размытых водой проездов в населенные пункты, откачке воды на участках по заявкам людей. Выборочно подсчитан ущерб, причиненный владельцам затопленных домов. Специалисты администрации с выходных помогают жителям оформлять документы, фиксируют повреждения.

В конце прошлой недели в Сахалинскую область пришел циклон, который принес сильные дожди. Из-за повсеместных подтоплений многие дороги оказались размыты, пострадали жители частных секторов, помещения многих организаций. В регионе 1 сентября отменили все школьные линейки, празднование Дня города в Южно-Сахалинске перенесли на неопределенную дату.