4 сентября, 04:43

На востоке Индии от ударов молний погибли не менее 12 человек

По данным газеты The Times of India, еще 14 пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 14 пострадали в индийском восточном штате Одиша от ударов молний, вызванных экстремальными погодными условиями. Об этом сообщила газета The Times of India.

По ее данным, гибель людей произошла 2 сентября, когда на территории штата в течение двух часов было зафиксировано не менее 61 тыс. грозовых разрядов.

Департамент метеорологии Индии ранее предупреждал об ухудшении погоды и сильных дождях на востоке страны в ближайшие двое суток из-за циклонов в Бенгальском заливе.

По официальным данным, в 2022 году от ударов молний в Индии погибли 907 человек. 

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