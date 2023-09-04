В Хабаровском крае локализовали пожар в нацпарке "Анюйский"

К тушению возгорания привлекли девять человек и четыре единицы техники

ХАБАРОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Возгорание в национальном парке "Анюйский" в Хабаровском крае локализовали, его площадь порядка 100 га. Об этом сообщили ТАСС в Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков региона "Заповедное Приамурье".

"Пожар локализован. Он взят в кольцо и остановлено его распространение", - сказали в дирекции.

Огнем охвачено 10 га лесной площади, остальное - нелесная территория, в основном, болотистая местность. Пожар низовой, в лесу горят корни деревьев, подлесок, лесная подстилка, травяно-кустарничковый покров и подрост. Как сообщали агентству в Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, возгорание возникло в результате гроз.

К борьбе с пожаром привлечены девять человек, задействовано четыре единицы техники.

Национальный парк "Анюйский" занимает 429,4 тыс. га на западном склоне центрального Сихотэ-Алиня в бассейне реки Анюй - крупного правого притока Амура. В парке в бассейне реки Пихца находится один из самых масштабных массивов кедрово-широколиственного леса в регионе. Охраняемая зона является северной границей обитания амурского тигра. Озеро Гасси в парке относится к числу важных мест размножения дальневосточной кожистой черепахи, а в долинных лесах отмечается редкая амфибия - дальневосточная жерлянка. В этих местах обычны гималайский и бурый медведи, кабаны, изюбри, рыбный филин, утка мандаринка.

С начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 778 пожаров на общей площади более 923 тыс. га. Множество из них начались из-за гроз.