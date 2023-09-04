На Камчатке суд рассмотрит дело об истязании ребенка мачехой за неуспеваемость

Обвиняемая частично признала вину

ТАСС, 4 сентября. Тигильский районный суд Камчатки рассмотрит уголовное дело об истязании ребенка, которого мачеха избивала за плохие оценки в школе, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

"По версии следствия, обвиняемая, являясь мачехой мальчика 2010 года рождения, с октября 2020 года по апрель 2023 года будучи недовольной успеваемостью и поведением несовершеннолетнего под видом мер образовательного и воспитательного характера систематически наносила ему побои, причиняя ребенку физическую боль и психические страдания. Уголовное дело направлено в Тигильский районный суд Камчатского края для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина обвиняется в преступлении, предусмотренном п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Обвиняемая частично признала вину.

Согласно уголовному кодексу РФ, ей грозит наказание до 7 лет лишения свободы.