4 сентября, 05:13

Под Новосибирском возбудили дело по факту мошенничества при проведении капремонта

Руководитель подрядной организации завысил объемы выполненных работ по ремонту крыш домов и подвального помещения на сумму свыше 700 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере после завышения компанией-подрядчиком объемов выполненного капремонта в дачном поселке под Новосибирском. Об этом сообщили в прокуратуре области.

"По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при проведении ремонта многоквартирных домов", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что прокуратура провела проверку законности расходования денежных средств при проведении капитального ремонта трех многоквартирных домов в дачном поселке Кудряшовский.

Установлено, что руководитель подрядной организации завысил объемы выполненных работ по ремонту крыш домов и подвального помещения на сумму свыше 700 тыс. рублей.

Прокурор направил материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). 

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