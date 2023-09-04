4 сентября, 05:31

Из Южно-Сахалинска до Южно-Курильска вылетел самолет после задержки из-за тумана

Рейс задержался на сутки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Самолет до Южно-Курильска (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) в понедельник днем вылетел из Южно-Сахалинска после суточной задержки из-за тумана на Курильских островах, сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту.

"Самолет вылетел в 15:47 (07:47 мск)", - рассказали в аэропорту.

Ранее сообщалось, что из-за тумана на Кунашире с воскресенья оставались задержанными два рейса на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском. Сейчас на Кунашире пасмурная погода, дует легкий ветер, температура воздуха в Южно-Курильске - плюс 22 градуса. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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