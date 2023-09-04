В Красноярске возбудили уголовное дело после ухода маленького ребенка из детского сада

Пятилетний мальчик 49 минут находился один на оживленной дороге

КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. В Красноярске пятилетний ребенок из-за недосмотра воспитателей ушел из детского сада и оказался на оживленной дороге, после чего возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Следственным отделом по Октябрьскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту самовольного ухода пятилетнего ребенка из детского сада в Октябрьском районе города Красноярска на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, предназначенных для детей в возрасте до шести лет (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, пятилетний мальчик убежал из детского сада во время прогулки. "Чтобы его выпустили с территории, мальчик позвонил в домофон. Охранник никого не увидел на своем мониторе, предположил, что выходят родители, и открыл калитку. Целых 49 минут мальчик находился один среди высоток, частных домов садовых товариществ и оживленных дорог на улице Елены Стасовой. Лишь по счастливой случайности трагедии не произошло. На проезжей части дороги в сторону Плодово-Ягодной станции ребенка живого обнаружила проезжавшая мимо женщина", - сообщает прокуратура Красноярского края.

Проверка прокуратуры показала, что за ребенком не следили. "Его пропажу обнаружил воспитатель только спустя час, когда все вернулись с прогулки, а в правоохранительные органы и вовсе заведующая сообщила через два часа после ухода. Такая безалаберность создала реальную угрозу жизни и здоровью малолетнего", - пояснили в ведомстве.