На жителя Башкирии возбудили уголовное дело за ущерб жильцам дома при добыче криптовалюты

Злоумышленник подключил майнинговые установки к общедомовому счетчику электроэнергии

УФА, 4 сентября. /ТАСС/. На жителя Башкирии, который подключил майнинговые установки к общедомовому счетчику электроэнергии жилого дома, возбудили уголовное дело. За полгода ущерб от его действий превысил 250 тыс. рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Неизвестное лицо установило оборудование для добычи криптовалюты в двух комнатах в многоквартирном жилом доме по улице Восточной в городе Белебей. В отсутствие правовых оснований злоумышленник подключил майнинговые установки к общедомовому счетчику света. В результате этого за период не менее шести месяцев ущерб собственникам помещений в лице управляющей организации составил около 250 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения).