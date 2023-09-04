4 сентября, 06:09

В Иране после обрушения шахты из-под завалов извлекли тела шести горняков

По сведениям агентства Tasnim, инцидент произошел на глубине 700 м в результате взрыва газа

ТАСС, 4 сентября. Экстренные службы Ирана извлекли тела по меньшей мере шести горняков, оказавшихся под завалами в результате обрушения шахты в провинции Семнан (север исламской республики). Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на губернатора провинции.

По его словам, инцидент произошел на глубине 700 м в результате взрыва газа. Рудник обрушился вечером 3 сентября.

Ранее агентство Fars проинформировало, что в результате инцидента в шахте в Семнане не менее шести человек находятся под завалами. 

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