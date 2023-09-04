На шахте в Карагандинской области Казахстана продолжают тушение пожаров

По информации МЧС страны, на аварийном участке работают 27 горноспасателей и 14 горнорабочих

АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Пожарные продолжают тушение очагов возгорания, возникшего 17 августа на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области и приведшего к гибели пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

"Работа правительственной комиссии по расследованию группового несчастного случая вследствие пожара на шахте "Казахстанская" продлена на 10 рабочих дней. В настоящее время на аварийном участке шахты работают 27 горноспасателей, а также 14 горнорабочих", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведется работа по возведению гипсовых перемычек на аварийном участке. Девять перемычек уже возвели, строят еще три.

"Продолжается тушение очагов пожаров. Газовая обстановка под контролем. Ухудшения показателей температуры в местах работы нет", - пояснили в пресс-службе.

На шахте компании "АрселорМиттал Темиртау" утром 17 августа произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Спасатели вывели на поверхность 222 человека. В ходе спасательных работ обнаружили тела пяти шахтеров. В результате происшествия пострадали 13 человек.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО "АрселорМиттал Темиртау" промышленный и экологический аудиты.