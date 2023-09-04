Полиция Украины во второй раз за четыре дня получила данные о минировании киевских школ

Эвакуацию пока не объявляли, сообщила Киевская городская военная администрация

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины утром снова получили информацию о минировании всех столичных школ. Как сообщила Киевская городская военная администрация, эвакуация пока не объявлена.

Это уже второй подобный инцидент за четыре дня. Ранее данные о "минировании" всех киевских школ поступили 1 сентября.

"Столичная полиция снова получила сообщение о минировании всех средних школ и колледжей Киева. Работники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры", - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале администрации.

Власти уточнили, что решение об эвакуации детей и персонала будут принимать дополнительно руководство учебных заведений и полиция.