4 сентября, 06:26

В Оренбурге суд назначил принудительное лечение мужчине за убийство врача

Обвиняемый нанес медику не менее 49 ударов ножом

ТАСС, 4 сентября. Оренбургский областной суд приговорил к принудительному лечению в психиатрической клинике мужчину, который признан виновным в убийстве врача в Оренбурге. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Cуд с учетом заключения стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы назначил ему принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

2 августа 2022 года в Оренбурге мужчина следил за молодой женщиной - участковым врачом-терапевтом, которая направлялась к пациентам для оказания медицинской помощи. Как установлено, он проследовал за ней в подъезд многоквартирного дома на улице Волгоградской, где нанес ей не менее 49 ударов ножом, от которых она погибла на месте преступления. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений (п. "д", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

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