В Кузбассе работникам разреза "Инской" выплатили 245 млн рублей задолженности по зарплате

Заработную плату получили более 500 человек

ТАСС, 4 сентября. Руководство АО "Разрез "Инской", которое ведет добычу угля на одноименной шахте, по требованию прокуратуры полностью погасило задолженность по заработной плате перед более 500 работниками на сумму 245 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В рамках расследования уголовного дела проведены судебно-бухгалтерские экспертизы, которые установили, что заработную плату не получили 547 работающих на горнодобывающем предприятии. <...> В результате принятых мер удалось добиться полного погашения задолженности по заработной плате, образовавшейся за период с декабря 2022 года по август 2023 года, на общую сумму порядка 245 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2022 года руководство разреза не выполняло обязательства по оплате труда перед работниками угольного предприятия. В результате перед ними образовалась задолженность на сумму более 120 млн рублей, было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего конкурсного управляющего и конкурсного управляющего АО "Разрез Инской" по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Проблемы с выплатой зарплат на угольных предприятиях Кузбасса начали возникать в 2019 году из-за проблем с добычей угля и падением цен на него на мировых рынках. В декабре горняки АО "Разрез "Инской" даже были намерены остановить добычу, если задолженность на сумму около 34 млн рублей не будет погашена. 30 декабря 2019 года руководство предприятия выплатило шахтерам заработную плату в полном объеме, однако в 2020 году задолженность образовалась снова.

Разрез "Инской" расположен в Беловском районе Кемеровской области. Предприятие построено на участке недр закрытой в 1998 году из-за пожара шахты "Сигнал". Новое производство было введено в эксплуатацию в 2011 году, с 2017 года на предприятии введена процедура банкротства.