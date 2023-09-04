4 сентября, 06:33

"Укржелдорога" сообщила о нештатной ситуации в Одесской области

По данным украинского издания Klymenko Time, в местных соцсетях пишут, что пассажирский поезд зацепил последним вагоном грузовой состав, из-за чего они оба сошли с рельсов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Нештатная ситуация произошла на железнодорожных путях в Одесской области, движение поездов возобновлено. Об этом сообщила компания - оператор железных дорог Украины "Укржелдорога".

"В связи с нештатной ситуацией в Одесской области существенно задерживается поезд 54 Одесса - Днепр. Железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, сейчас делаем все для сокращения опоздания", - говорится в сообщении Telegram-канала компании. Подробности о характере происшествия не приводятся.

В то же время, по данным украинского издания Klymenko Time, в местных соцсетях пишут, что пассажирский поезд зацепил последним вагоном грузовой состав, из-за чего они оба сошли с рельсов. 

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