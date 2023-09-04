Он движется к побережью Китая

ГОНКОНГ, 4 сентября. /ТАСС/. Ударивший по Тайваню тайфун "Хайкуй" ослабел до тропического шторма и приближается к побережью Китая. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление Тайваня.

По его данным, "Хайкуй" пересек Тайвань с востока на запад и в настоящее время пересекает Тайваньский пролив. В настоящее время его центр находится в 25 км от Тайваня и в 200 км от побережья материкового Китая.

Скорость порывов ветра в центре шторма снизилась до 38 м/с и продолжает падать. Согласно последним прогнозам, во вторник вечером "Хайкуй" ударит по прибрежным китайским провинциям Гуандун и Фуцзянь.

Второй за прошлую неделю тайфун "Хайкуй" ударил по Тайваню 3 сентября. По последним данным властей, 78 человек получили ранения, из опасных районов эвакуировано 7,1 тыс. жителей. Около 57,9 тыс. домохозяйств на Тайване остаются без электроснабжения, еще 12,9 тыс. домов - без воды.

В начале прошлой недели по югу Тайваня ударил супертайфун "Саола".