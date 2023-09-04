ФСБ и МВД задержали изготовителя взрывных устройств для украинских диверсантов

Диверсанты действовали в Запорожской области, сообщили в спецслужбе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. ФСБ совместно с МВД задержала изготовителя взрывных устройств для диверсионнно-террористической группы, действовавшей в Запорожской области по заданию украинской военной разведки. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел РФ пресечена деятельность гражданина Украины 1968 года рождения, осуществлявшего сборку самодельных взрывных устройств для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - отметили в ЦОС.

Установлено, что "задержанный передал непосредственным исполнителям несколько взрывных устройств, которые были использованы ими при совершении террористических актов в отношении сотрудников полиции и администрации региона". Ранее участники преступной группы были задержаны. Следственный отдел УФСБ России по Запорожской области возбудил в отношении них уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Задержанный изготовитель взрывных устройств проживает в Херсонской области. По месту проживания у него изъяли 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, изготовленных промышленным способом, 3 взрывателя замедленного действия и иные компоненты взрывных устройств. "Гражданину Украины предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту)", - сообщили в ФСБ.