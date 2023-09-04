В Челябинской области около садового товарищества из бочки разлилась серная кислота

В пресс-службе поисково-спасательной службы региона сообщили, что емкость с веществом выкопали на территории бывшей войсковой части

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Серная кислота вытекла из 200-литровой бочки около садоводческого некоммерческого товарищества "Геолог" под Кыштымом (Челябинская область). Опасное вещество предстоит вывезти и утилизировать, сообщили журналистам в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

"На одной из полян в лесном массиве близ СНТ "Геолог" жители Кыштыма заметили бочку с явными признаками утечки опасного вещества. Ближе чем на 15 м к бочке без средств защиты органов дыхания подойти было невозможно. Вывоз и утилизация кислоты будет производиться силами компании, имеющей допуск к работам с веществами второго класса опасности", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что время ЧП и причастные к нему лица устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. На данный момент известно, что емкость с опасным веществом выкопали на территории бывшей войсковой части.

По данным пресс-службы, других бочек в районе опасной находки спасатели не обнаружили.