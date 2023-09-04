В Брянской области село осталось без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ

Глава региона Александр Богомаз сообщил, что на месте работают оперативные и экстренные службы

ТАСС, 4 сентября. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в понедельник сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Подывотье в Севском районе, пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение, также повреждены хозпостройка и административное здание, написал глава региона в своем Telegram-канале.

"Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка, нарушено энергоснабжение", - проинформировал Богомаз.

По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.