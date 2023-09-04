В ДНР бойца ВСУ приговорили к 22 годам колонии за убийство мужчины

По информации следствия, преступление было совершено в апреле 2022 года

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил украинского военнослужащего к 22 годам колонии строгого режима за убийство мужчины в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего наводчика 74-го отдельного разведывательного батальона Максима Овчаренко. Он признан виновным по п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил для Овчаренко наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

По данным следствия, преступление было совершено в апреле 2022 года. Осужденный вместе с сослуживцами задержали гражданского мужчину. Затем по приказу командира расстреляли задержанного из автомата, подозревая в поддержке специальной военной операции.