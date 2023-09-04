В Мьянме при взрыве погибли пять госслужащих

Еще 11 представителей правоохранительных органов получили ранения, передает AFP

БАНГКОК, 4 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 5 чиновников и сотрудников службы безопасности погибли, еще 11 представителей правоохранительных органов получили ранения в результате взрыва в правительственном здании в мьянманском городе Мьявади, расположенном на границе с Таиландом. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в службе безопасности.

По его данным, первые два взрыва прогремели в здании, в котором располагается отделение полиции и офис администрации, однако никто не пострадал. Позже сработали еще два взрывных устройства, в результаты чего погибли пять человек - один военнослужащий, двое полицейских и двое госслужащих из администрации. Еще 11 представителей правоохранительных органов получили ранения, в том числе тяжелые, сообщил источник AFP.

В полиции подтвердили факт происшествия и количество пострадавших, однако информации о виновных пока нет, передает агентство. Вооруженные силы Мьянмы возложили ответственность за произошедшее на "Народные силы обороны" и Каренскую национально-освободительную армию - сепаратистскую этническую группировку, ведущую борьбу с ВС страны.

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения и смещении ее руководства. Представители армии заявили о масштабных фальсификациях на прошедших в ноябре 2020 года парламентских выборах, по итогам которых победила партия "Национальная лига за демократию". С тех пор Мьявади стал центром столкновений между ВС страны и временным правительством, что вынуждает десятки тысяч людей бежать в Таиланд.