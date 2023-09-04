В Белгородской области мужчина подорвался на гранате во дворе своего дома

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшего доставили в больницу, которую он самостоятельно покинул из-за сильного алкогольного опьянения

БЕЛГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Житель поселка Комсомольский Белгородской области пострадал при взрыве гранаты, которую он нашел в огороде. Об этом сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В поселке Комсомольский местный житель нашел в огороде гранату, которая сдетонировала у него в руках. Пострадавший с множественными осколочными ранениями лица, верхних и нижних конечностей, а также контузией головного мозга был доставлен в приемное отделение городской больницы №2 города Белгорода, которую мужчина самостоятельно покинул в связи с сильным алкогольным опьянением", - написал губернатор.

По его словам, в понедельник врачебная бригада его осмотрит на дому.