В Ярославле обвиняемая в убийстве 10-месячной дочери умерла в больнице

Следователи проводят проверку

ТАСС, 4 сентября. Женщина, которая обвиняется в убийстве своей 10-месячной дочери в Ярославле, умерла в больнице. Следователи проводят по данному факту проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК России по Ярославской области проводится проверка по факту смерти 35-летней женщины", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, обвиняемая была доставлена из СИЗО в больницу, где она впоследствии умерла.

Ранее сообщалось, что тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено 14 июля возле моста в акватории реки Которосль в Кировском районе Ярославля. В отношении матери ребенка было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии), ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.